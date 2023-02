Passageira que se acidentou quando estava de pé no ônibus deve ser indenizada em R$20 mil reais

Passageira que sofreu lesões corporais e fraturas pelo corpo após uma freada brusca provocada por um ônibus da Eucatur, deve ser indenizada em R$20 mil reais. O fato da empresa ter prestado auxílio material à passageira não impediu o ingresso da ação para a reparação dos danos morais sofridos. Os pedidos foram indeferidos em primeiro grau e reformados em segunda instância, com voto condutor do desembargador relator Cáudio Roessing, do Tribunal de Justiça do Amazonas.

Na sentença, o juiz da 7ª Vara Cível de Manaus negou o pedido sob o fundamento de que a autora não deu prova de que houve a culpa do motorista sobre negligência ou a imprudência relatada na ocasião do uso do freio. A vítima estaria em pé, e não teria se segurado adequadamente no interior do coletivo. O juiz concluiu ser culpa exclusiva da autora Hilda Cunha.

Para o Relator, surgiu nos autos, a responsabilidade civil da empresa prestadora de serviços mediante concessão da administração pública porque restou provado o acidente e o dano sofrido pelo passageiro, cuidando-se de uma responsabilidade objetiva, com a imposição de indenização constitucionalmente prevista.

A cobertura de danos materiais foi afastado porque a empresa de transporte coletivo prestou a assistência material, mas não faltaram motivos para a condenação também, em danos morais, editou o julgado.

“Embora a empresa tenha prestado assistência, ainda subsiste o dano moral ocasionado pela diminuição do membro inferior direito do passageiro/autor. A empresa apelada não juntou aos autos nenhum documento que comprove a culpa exclusiva da vítima como excludente de responsabilidade. A título de exemplo poderia ter arrolado testemunhas, como o próprio motorista, o cobrador, para contrapor a narrativa autoral”. Impôs-se a indenização em R$ 20.000 em danos morais.

Processo nº 0644408-12.2018.8.04.0001