Ouvidoria do TRT-AM/RR realiza ações itinerantes em Boa Vista no próximo dia 29 de março

No próximo dia 29 de março, a Ouvidoria do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR) realizará ações itinerantes na cidade de Boa Vista (RR). O ouvidor regional, desembargador David Alves de Mello Junior, estará na capital roraimense para atender, pessoalmente, as demandas do estado. Das 9h às 11h, o ouvidor acolherá as manifestações no auditório do Fórum Trabalhista de Boa Vista, localizado na Avenida Benjamin Constant, 1853 – Centro. Não será necessário agendamento prévio.

As ações relacionadas ao recebimento de manifestações e divulgação dos canais de atendimento estão em sintonia com os eixos temáticos da gestão do TRT-11 no biênio 2022/2024. Visam, em síntese, estreitar laços com órgãos e segmentos sociais nos dois estados de jurisdição e descentralizar os serviços.

A Ouvidoria é a ponte que viabiliza o diálogo entre a instituição e o usuário do serviço público. Estão, entre suas atribuições, orientar, transmitir informações e colaborar para o aprimoramento dos serviços oferecidos pelo Tribunal. “A Ouvidoria ouve o que jurisdicionados e servidores têm a falar. Este falar não é necessariamente uma queixa, uma reclamação. Tanto que na Ouvidoria o termo designado para todo e qualquer acesso aos nossos meios é manifestação”, destaca o ouvidor.

Uma das novidades deste biênio é a instalação da Ouvidoria da Mulher, no último dia 15 de março deste ano, formada por uma equipe exclusivamente feminina para receber manifestações relativas aos direitos da mulher. “Com esta vertente da Ouvidoria, nos alinhamos a outras regiões trabalhistas. Nós, na Ouvidoria, fazemos pontes para que o serviço do TRT-11 melhore. Este é o nosso objetivo “, conclui o desembargador.

Manifestação

A Ouvidoria do TRT-11 atende a seis modalidades de manifestação: solicitação, elogio, pedido de acesso à informação, reclamação, sugestão e denúncia. Além de atender as demandas dos cidadãos, a Ouvidoria também recebe manifestações do público interno (magistrados, servidores, colaboradores terceirizados e estagiários). Ao receber cada manifestação, o órgão busca as respostas, informações, orientações e esclarecimentos necessários para a devida solução de cada demanda.

Há diversas opções de contato (presencial, e-mail, portal da Ouvidoria, balcão virtual e correspondência pelos Correios). O TRT-11 disponibiliza duas linhas de discagem gratuita para contato: 0800 923 6210 e (92) 3621-7400. Todos os canais de contato com a Ouvidoria do TRT-11 estão disponíveis no site institucional (www.trt11.jus.br) na aba “Ouvidoria”.

No balanço do biênio 2021/2022, a Ouvidoria recebeu 1.123 manifestações relativas aos estados do Amazonas e de Roraima. Desse total, 493 foram apresentadas em 2022. Os advogados são os principais demandantes da Ouvidoria, com pedidos que incluem o desarquivamento de processos físicos, alvarás, celeridade em processos e despachos, consulta processual e cumprimento ou expedição de mandado.

Com informações do TRT11