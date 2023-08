Negado pleito para restituir veículo utilizado para o tráfico de drogas

Os desembargadores da Câmara Criminal do TJRN mantiveram a negativa a um pedido de restituição de veículo automotor, apreendido na prática de um ilícito e que gerou, para um acusado da prática de tráfico de drogas, a sentença inicial da 3ª Vara Criminal de Mossoró, consistente em uma pena de dois anos de reclusão, convertida em duas restritivas de direito, além da não concessão do bem. A condenação se deu nos autos de Ação Penal, com base no artigo 33, da Lei 11.343/06).