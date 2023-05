Mulher suspeita de participar do assassinato de melhor amiga no Ceará é presa em São Paulo

Em São Paulo a polícia conseguiu prender Milene Alves Rodrigues, suspeita de participar da morte da melhor amiga, Tamyres Lima, de 18 anos com a qual morava em uma área de mata no município de Cariri, no Ceará. O crime teria ocorrido no dia 31 de janeiro deste ano e pode ter sido motivado pelo fato da vítima se aproximar de associação criminosa avessa à dos suspeitos.

A vítima foi morta a golpes de faca e o crime foi filmado e postado na internet pelos assassinos. Milene é uma das suspeitas, que findou presa. Ela e o namorado teriam golpeado Tamyres por mais de uma vez. Mesmo depois de morta, a vítima foi agredida com uma pedra sobre a cabeça, anda quando esteve caída no chão.

O crime começou a ser investigado pela Polícia, no Ceará, no interior do Estado, onde se adotaram os primeiros procedimentos para a elucidação dos fatos. Depois de localizar o corpo, a Polícia passou a examinar as imagens das cenas que foram divulgadas e o vídeo, sob exame mostrou detalhes do crime.

Milene fugiu para São Paulo. Com o itinerário percorrido pela suspeita, a Polícia do Ceará trocou informações a Polícia Militar e Civil do Estado de São Paulo. Com o êxito das operações, foi posto ao esconderijo da suspeita, sendo localizada no bairro Vila Fronton, na capital paulista. A Polícia cumpriu o mandado de prisão.