Mulher e filho são condenados por arquitetar assassinato do próprio ex-marido e pai

Três pessoas – um homem e duas mulheres – foram condenados em sessão do Tribunal do Júri realizada na comarca de Porto União, por homicídio que vitimou um borracheiro em agosto de 2021, no interior daquele município.

A ex-mulher e o filho da vítima, apontados como mandantes do crime, foram condenados a penas de 16 anos e quatro meses e de 18 anos de reclusão, ambas em regime fechado. Eles contrataram quatro outras pessoas para praticar o assassinato.

Três dessas pessoas já haviam sido julgadas e condenadas. Na sessão realizada na última sexta-feira (11/8), a quarta envolvida, com participação menos efetiva, foi condenada a cinco anos e três meses de reclusão, com direito a recorrer em liberdade.

A juíza Letícia Bodanese Rodegheri foi responsável pela presidência dos trabalhos, que se estenderam por 15 horas. De acordo com a denúncia, o motivo do delito foi a discordância da ex-esposa e do filho da vítima com a divisão dos bens decorrente da separação do casal.

Os acusados articularam uma emboscada para atrair o borracheiro ao simularem um pneu furado. Ao chegar ao local para atendimento, a vítima foi surpreendida e atingida por disparos de arma de fogo. Ela morreu após uma semana de internação hospitalar. Os outros três implicados no crime foram julgados em 2022 e condenados a penas que variam de 14 a 21 anos de prisão em regime fechado. O processo tramita em segredo de justiça.

Com informações do TJ-SC