Mulher de Zanin peticiona no STF pedido em defesa de Paulo Dantas

A advogada Valeska Martins ingressou no STF com pedido endereçado a favor de Paulo Dantas, Governador de Alagoas. Valeska é esposa de Cristiano Zanin Martins, que foi sócio, enquanto advogado, do Escritório Jurídico no qual trabalha a mulher. Dantas é acusado de ser o principal beneficiário e “autor intelectual” de um esquema de desvio de verba pública por meio de “rachadinha” na Assembleia Legislativa de Alagoas e foi afastado pelo STJ.

Uma decisão do STF, sob a relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso anulou a decisão que afastou Dantas e que o permitiu o retorno ao cargo. O escritório que representou Dantas foi o do então advogado Cristiano Zanin. Sobre o atual Ministro se coloca então uma das primeiras hipóteses de impedimento. De qualquer maneira, os autos já têm relator. O processo será examinado pelo Ministro Alexandre de Moraes. A defesa de Dantas tenta descontruir a investigação que tramita no STJ.