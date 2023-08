MPSP obtém a revogação de soltura de réu preso com mais de 12 quilos de drogas

Em decisão favorável ao MPSP, a Justiça cassou a revogação da liberdade de um réu preso em flagrante com mais de 12 quilos de drogas. No ato da prisão, foram encontradas aproximadamente 12 quilos de maconha comum, 370 gramas de cocaína, 216 gramas de K2, um tipo de maconha sintética, e 15 gramas de maconha do tipo ice.

O homem havia sido preso em 21/7 e, após audiência de custódia, a Justiça determinou sua prisão preventiva. No último dia 2/8, o juiz da 9ª Vara Criminal Central revogou a prisão preventiva sob o fundamento de que se tratava de réu primário e que já havia sido citado e notificado, além de não ter praticado o crime com emprego de violência ou grave ameaça.

A promotora de Justiça Roberta Andrade da Cunha ingressou com recurso contra a soltura, destacando que o investigado já respondia a inquérito policial pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, caso em que foi reconhecido pela vítima. A Justiça acatou o pedido.

Com informações do MPSP