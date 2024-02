MPRJ denuncia policial militar por homicídio de jovem atingido por tiro de fuzil

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Justiça junto ao III Tribunal do Júri da Capital, ofereceu à 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital, no dia 22/02, denúncia contra o policial militar Carlos Eduardo Gomes dos Reis, em razão de homicídio de grande repercussão na mídia. O crime ocorreu poucos dias antes, em 08/02, por volta das 11h20, na Avenida Brasil, em frente ao nº 6.300, na altura da passarela 09, na Maré. Relata o MPRJ que o denunciado, consciente e voluntariamente, assumiu o risco de matar ao golpear, com o dedo no gatilho, Jefferson de Araújo Costa, de 22 anos, com a ponta do fuzil calibre 7.62 que portava, efetuando um disparo que o atingiu, provocando sua morte. O denunciado já se encontra preso preventivamente pelos fatos descritos acima.

A denúncia aponta que o crime foi praticado por motivo fútil, somente para desmobilizar uma pequena manifestação de moradores que ocorria no local, da qual a vítima participava; mediante recurso que tornou impossível a sua defesa, tendo em vista que o disparo de arma de fogo, de grosso calibre, foi efetuado à queima-roupa; e ainda perpetrado com emprego de arma de fogo de uso restrito. A Promotoria requer a instauração de ação penal em face do policial militar, e que o mesmo seja também condenado ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais causados aos familiares da vítima, em valor a ser apurado no curso do processo.

Processo nº 0022660-43.2024.8.19.0001

Com informações do MPRJ