AGU Brasil: entenda a nova lei de licitações

2024 é o primeiro ano em que todas as compras públicas terão de seguir a nova Lei de Licitação (14.133/2021), seja para uma grande obra ou mesmo para a reposição de insumos hospitalares. O programa AGU Brasil desta semana abordou o tema para explicar o que muda com as novas regras.

Na primeira reportagem você vai ver que o gestor público terá de planejar muito bem a aquisição de bens e serviços, mas isso lá na frente pode significar economia e inovação. Além disso, o preço não tem mais papel tão decisivo numa licitação. Confira no spotify da AGU: https://open.spotify.com/episode/3eRr42QrUPz5LgEwVbRgww

Na segunda reportagem você vai saber como a nova lei pode ajudar mulheres vítimas de violência doméstica e também o meio ambiente. Confira no spotify da AGU: https://open.spotify.com/episode/291nuUXGVuGQfxeMQMk9FL

Com informações da AGU