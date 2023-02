MPRJ denuncia homem que matou mulher trans a facadas em Vigário Geral

A 3ª Promotoria de Investigação Penal Especializada denunciou na quarta-feira (15/02), por homicídio triplamente qualificado, um homem que matou uma mulher trans em Vigário Geral, na madrugada do dia 5 de janeiro de 2023. De acordo com a denúncia, Thiago Salgado dos Santos matou a golpes de faca Taila Santos, nome social de Marcos Antonio Cruz dos Santos, após a realização de um programa sexual na residência do denunciado.

A vítima Taila Santos trabalhava como garota de programa por meio de um site de acompanhantes. Após contratar a vítima para a realização de um programa sexual em sua casa, Thiago se desentendeu com Taila, oportunidade em que pegou um facão e desferiu diversos golpes contra regiões variadas do corpo da vítima, que faleceu na hora.

Segundo a denúncia, o crime foi praticado por motivo fútil, em razão de desentendimento ocorrido entre a vítima e o denunciado, mediante emprego de meio cruel, em razão de Taila Santos ter sido golpeada por, pelo menos, 30 facadas, e de modo a impossibilitar a defesa da vítima, devido à alta capacidade lesiva do instrumento utilizado para matar.

A Promotoria de Justiça também requereu ao 4º Tribunal do Júri da Capital a prisão preventiva do denunciado. Com informações do MPRJ

Processo nº 0003292-82.2023.8.19.0001