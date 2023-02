TJ-SC condena filho por tentar matar pai com punhal após discussão na véspera do Natal

Na primeira sessão do Tribunal do Júri deste ano na comarca de Curitibanos, um homem foi condenado por tentar matar o pai, uma pessoa idosa, depois de uma discussão. O juiz Paulo Henrique Aleixo, da Vara Criminal, fixou a pena em nove anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado, e negou ao réu o direito de recorrer da sentença em liberdade.

Os fatos, conforme a denúncia, ocorreram na véspera do Natal de 2021. A vítima conversava com o filho na casa onde moravam. Por motivos de convivência, o diálogo evoluiu para uma discussão, que resultou na tentativa de morte. O acusado, irritado, desferiu um golpe de punhal na região do peito do pai e fugiu sem prestar socorro. O idoso, de 60 anos, recebeu pronto atendimento e foi encaminhado ao hospital da cidade.

A tentativa de homicídio foi qualificada pelo motivo fútil, em processo que tramita em segredo de justiça. O réu, que é reincidente, confessou a prática do crime. Ele está recolhido na Penitenciária de São Cristóvão do Sul. Com informações do TJSC