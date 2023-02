Bolsonaro não mais será representado pela AGU em processos, embora ainda possa

Embora possa contar, ainda, com a atuação de advogados públicos em sua defesa, o ex-presidente Jair Bolsonaro acenou para a renúncia a essa prerrogativa e anunciou que será representado por advogados particulares. Passarão para bancas de advocacia contratadas ou aliadas de Bolsonaro cerca de 28 processos, dos quais 20 estão no Supremo Tribunal Federal, onde há, ainda, contra Bolsonaro, 17 investigações.

No STF todas as principais apurações são relatadas por Alexandre de Moraes. Os casos criminais mais sensíveis ficarão sob os cuidados do advogado do PL, Marcelo Bessa. De confiança de Valdemar Costa Neto, presidente do partido, Bessa já atua com o partido há vários anos. Bolsonaro também será assistido pelo advogado Tarcísio Vieira de Carvalho Neto.