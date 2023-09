MPRJ denuncia homem pela morte de porteiro em prédio do Centro do Rio

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada, denunciou, na quarta-feira (13/09), Fagner Wilson Nunes Chamarell, pela morte do porteiro José Jailton de Araújo. De acordo com a denúncia, o crime de latrocínio (roubo seguido de morte) ocorreu em um prédio no Centro do Rio, no dia 7 de agosto.

Segundo a denúncia do MPRJ, Fagner, fingindo ser um entregador, foi até o prédio na Rua Carlos de Carvalho, no Centro do Rio, e mediante violência e ameaça exercida com arma de fogo, obrigou o zelador noturno José Jailton de Araújo a lhe entregar a chave de um apartamento para saquear o imóvel.

Diante da resistência zelador, o denunciado desferiu dois tapas em seu rosto. Após luta corporal, o denunciado, com inequívoco propósito de matar, efetuou disparo de arma de fogo no rosto de José Jailton, que foi a causa de sua morte. Antes de fugir, o criminoso roubou dois aparelhos de celular, um pertencente à vítima e outro ao condomínio do edifício.

Com informações do MPRJ