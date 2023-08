Motociclista flagrado com 121 pedras de crack recebe pena de sete anos e meio de prisão

O juízo 2ª Vara Criminal da comarca de Lages condenou um homem a sete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, por porte e tráfico de drogas. O réu é reincidente nos crimes e possui maus antecedentes.

Em uma operação voltada ao combate do tráfico de drogas, realizada pela Ronda Ostensivas com Apoio de Motocicletas (ROCAM), em fevereiro deste ano, os agentes da Polícia Militar abordaram o denunciado que, por sua vez, desobedeceu à ordem legal e empreendeu fuga.

Por conta disso, os agentes realizaram o acompanhamento e abordagem, quando constataram que o réu trazia consigo diversas pedras crack, todas devidamente embaladas e prontas para venda. As drogas estavam em uma embalagem (tubo) de pastilhas de chocolate e, no ato, foram apreendidas 121 unidades de crack, com peso de 15,54 gramas, além de uma bucha de 2,24 gramas do mesmo entorpecente.

O fato de o acusado se declarar dependente de crack não afasta a prática do crime de tráfico, uma vez que ele confessou em juízo que a droga apreendida seria para a venda e para o seu uso. O réu teve negado direito de recorrer da sentença em liberdade (Processo n. 5003213-60.2023.8.24.0039/SC).

Com informações do TJ-SC