Ministros homenageiam Luís Roberto Barroso, novo presidente do STF

Com a posse do ministro Luís Roberto Barroso na Presidência do Supremo Tribunal Federal, os integrantes da Casa homenageiam e desejam sucesso ao colega de bancada. A trajetória profissional, a larga experiência acadêmica internacional, a defesa da Constituição Federal e o olhar atento aos temas de interesse do país foram ressaltados nas manifestações.

Edson Fachin (vice-presidente do STF):

“O Ministro e Professor Luís Roberto Barroso é uma pessoa que vive a jurisdição constitucional como missão que o vocacionou. Com olhar fraterno e plural, reúne em si firmeza e sensibilidade para mirar além de suas próprias fronteiras. Um ser humano de notável inteligência e generosidade, cujas qualidades enriquecem todos e todas que têm a fortuna de conviver com ele.

Ao exercer a Presidência do Supremo Tribunal Federal, sucedendo a brilhante gestão da Ministra Rosa Weber, o Ministro Luís Roberto Barroso prosseguirá a aplicar seu inigualável talento no trato das questões constitucionais complexas e sua habilidade magistral na gestão da coisa pública a serviço da Nação.

Terei a honra de estar ao lado de Sua Excelência, na qualidade de vice-presidente. Sei da responsabilidade da missão que me espera e estou a postos.”

Gilmar Mendes (decano):

“Com a posse do Ministro Luís Roberto Barroso na Presidência do Supremo Tribunal Federal, desejo-lhe profícuo e venturoso período à frente da Corte. Que seja biênio de muito trabalho na construção do Estado Democrático de Direito e na garantia do primado da Constituição. Lembro-me do voto conjunto que proferimos de maneira pioneira na complexa Ação Direta de Inconstitucionalidade sobre o piso salarial dos profissionais da enfermagem e faço votos de que essa seja a tônica de sua gestão: pensamento institucional criativo e abertura dialógica. Louvo que, neste momento da República, o Brasil tenha a seu serviço, em posição de liderança, pessoa com inexcedível conhecimento jurídico e capacidade de refletir com profundidade sobre nosso projeto de Nação.”

Ministra Cármen Lúcia:

“A chegada de jurista de escol e grandeza insuperável como o Ministro Luís Roberto Barroso à Presidência do Supremo Tribunal Federal enaltece a magistratura nacional, enriquece a experiência constitucional brasileira e demonstra a qualidade exponencial de um cidadão a serviço do Brasil”.

Ministro Dias Toffoli:

“O Ministro Luís Roberto Barroso, com toda a sua capacidade e seu conhecimento, é um intelectual, um humanista, um professor reconhecido, um grande constitucionalista, mas também já demonstrou à frente das Turmas e do Tribunal Superior Eleitoral que tem uma forte capacidade de gestão, de implementação, de inovação e de ideias, que são sempre necessárias nesse rodízio que é feito na Presidência do Supremo Tribunal Federal. Ou seja: cada qual vem com o seu estilo, com seus focos, sem se descurar dos projetos anteriormente implementados, seja no Supremo Tribunal Federal, seja no Conselho Nacional de Justiça. Também é muito marcante a sua larga experiência acadêmica internacional, o que permitirá um forte intercâmbio da Suprema Corte brasileira com os sistemas de Justiça estrangeiros a fim de conhecer experiências e práticas de sucesso e, também, levar as nossas práticas de sucesso e o nosso Judiciário a um conhecimento maior nos outros países. E ele com certeza trabalhará sempre para o aprimoramento da efetividade da Justiça. Aliás, efetividade foi objeto de um dos livros de Direito Constitucional do Ministro Luís Roberto Barroso, demonstrando que os textos normativos não podem ficar apenas no papel: eles têm que se realizar. Penso que esse vai ser o grande propósito do Ministro Luís Roberto Barroso, seja na Presidência do Supremo, seja na do Conselho Nacional de Justiça. Sucesso, Ministro Barroso. Parabéns.

Ministro Luiz Fux:

“O Ministro Luís Roberto Barroso sempre foi brilhante em toda a sua trajetória profissional. É, assim, um homem público insuperável. Harmonioso e sensível, mercê de uma cultura jurídica sem precedentes, e um amigo da primeira hora, admirado por sua competência, probidade e excelência no exercício da advocacia e das funções públicas a que se dedicou. Meu coração está em festa!”

Ministra Rosa Weber:

Um novo ciclo está prestes a iniciar nesta Casa sob a Presidência iluminada do Ministro Luís Roberto, a quem eu sempre presto, e renovo agora, com muito carinho, o meu reconhecimento e a minha homenagem e a quem devoto minha admiração mais genuína e meu fraterno amor. Tenho certeza que Sua Excelência impulsionará esta Suprema Corte com seu dinamismo indefectível e sua competência incomparável, no cumprimento da missão institucional, com enormes ganhos para o Brasil e para toda a sociedade.

Ministro Alexandre de Moraes:

“Jurista brilhante, magistrado diferenciado e fiel defensor da Constituição Federal são algumas das inúmeras qualidades de Luís Roberto Barroso, que certamente garantirá, na Presidência do STF e na chefia do Poder Judiciário nacional, o fortalecimento de nosso Estado Democrático de Direito”.

Ministro Nunes Marques:

“A prestigiosa trajetória do Ministro Luís Roberto Barroso qualifica Sua Excelência para o enfrentamento dos desafios surgidos com a assunção do cargo de Presidente do Supremo Tribunal Federal, orientado pela defesa da democracia e dos direitos e das garantias fundamentais.”

André Mendonça:

“O Ministro Barroso é uma pessoa íntegra e correta. Tenho certeza de que seu caráter, seu dinamismo e sua capacidade de liderança farão dele um grande presidente do Supremo e do CNJ.”

Cristiano Zanin:

“O Ministro Luís Roberto Barroso possui elevada cultura jurídica e dedicação intensa à vida profissional e acadêmica. Certamente exercerá a função de presidente do Supremo Tribunal Federal com muito apreço aos direitos e às garantias fundamentais inscritos em nossa Constituição da República e com um olhar atento aos temas de interesse do país.”

Com informações do STF