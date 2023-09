Ministro Alexandre de Moraes é eleito presidente da 1ª Turma

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) escolheu, por unanimidade, o ministro Alexandre de Moraes como seu novo presidente. Ele substituirá o ministro Luís Roberto Barroso, que deixará a função para assumir a Presidência da Corte em 28 de setembro. A eleição foi realizada na sessão desta última terça-feira (5).

O ministro Alexandre de Moraes, que já presidiu a Turma em 2018, agradeceu o apoio e a confiança do colegiado e, principalmente, a generosidade do ministro Cristiano Zanin que, pelo rodízio de antiguidade, seria o presidente da Turma. Em razão de sua posse, ocorrida há um mês, Zanin decidiu organizar seu gabinete e assumir a presidência do colegiado somente em 2024.

Desde 6/12/2022, quando o ministro Barroso assumiu a presidência, a Segunda Turma julgou 2.937 processos. Após agradecer a produtividade dos colegas, o ministro exaltou a boa convivência e o sentimento de fraternidade do colegiado, ressaltando a capacidade de seus integrantes criarem um “ambiente de pessoas que se gostam, se admiram e se ajudam, e a vida fica muito melhor assim”.

Com informações do STF