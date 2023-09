Acusado de matar a companheira volta ao banco dos réus e é condenado a mais de 21 anos de prisão

O crime

A mulher foi atingida com uma facada no pescoço, na casa em que morava, no município do Sul do estado, e na frente das filhas menores, no final da tarde de 20 de janeiro de 2022.

Em seguida, o réu teria tentado fugir, em posse da faca, mas foi contido por vizinhos, que já tinham ouvido os gritos. A Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão do acusado em flagrante.

Os jurados reconheceram o motivo fútil, pois o acusado não teria aceitado o término do relacionamento. Acataram também que o crime teria sido praticado mediante traição, pois a vítima foi atingida pelas costas, desleal e inesperadamente, sem que pudesse reagir.

Por fim, o Conselho de Sentença concordou com a qualificadora de feminicídio, em razão da condição de sexo feminino da vítima e de o crime ter sido praticado em situação de violência doméstica e familiar, configurada pela relação íntima de afeto, com o agravante de ter ocorrido na presença das filhas da vítima.

Com informações do MPSC