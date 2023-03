Militar inativo somente receberá gratificação de curso quando tiver recebido em atividade

Detectado que o servidor, ao ingressar na justiça, com ação de mandado de segurança , na qual pede que seja determinado ao Estado que lhe pague, ainda que inativo, gratificação de curso, o pedido não restará atendido se verificar que na atividade o funcionário não recebeu a vantagem. No caso do militar requerente, o direito foi criado em 2021, pela Lei 5.748, cuidando-se de militar do corpo de Bombeiros. Concluiu-se que ao tempo em que o autor, esteve em atividade, não vigorava a lei referente.

A decisão se louva em alteração legislativa que entrou em vigor pela lei 5.748/2021, a qual criou a Gratificação de Curso para militares estaduais. Ao pedir o pagamento da gratificação, o militar o teve indeferido administrativamente, o que deu ensejo a fazer o pedido pela via do mandado de segurança .

A lei dispõe que ‘o militar estadual, com títulos em curso de Especialização, de Mestrado e Doutorado, fará jus a Gratificação de Curso, a contar da data de entrada do requerimento, na proporção sobre a soma dos valores do soldo e Gratificação de Tropa-GT, de acordo com o seu posto ou graduação’.

Ocorre, que, como previsto na própria lei, a gratificação de curso, para compor o cálculo dos proventos de reserva remunerada, exige que o militar a tenha percebido quando em atividade. Em conclusão final, o acórdão deliberou que ‘apenas os servidores que chegaram a perceber a gratificação de curso em atividade podem continuar a recebê-la na inatividade, mediante incorporação aos proventos de aposentadoria’.

Processo nº 0729818-96.2022.8.04.0001

