Projeto Reeducar do TJAM inaugura cursos e oficinas a partir de amanhã

No próximo dia 7 de março acontecerá a primeira atividade para 20 liberados provisórios integrantes do “Projeto Reeducar”, no Fórum de Justiça Ministro Henoch Reis. O evento inaugura a programação de cursos e oficinas para 2023 ofertados pelo projeto do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).



A programação de cursos e oficinas foi discutida durante reunião entre a coordenadora do projeto e titular da 11.ª Vara Criminal, juíza Eulinete Melo Tribuzy, e a diretora Regional do Senac no Amazonas, Silvana Maria Ferreira de Carvalho, que recebeu a magistrada e a equipe do “Reeducar” na unidade Senac localizada.



Também participam da reunião, a diretora de Educação Profissional do Senac, Elen Melo de Castro Marinho; a gerente do Centro de Educação Profissional Pequeno Franco, Daniele Mota Lima; a gerente do Centro Especializado de Turismo e Hospitalidade, Jane Thiene Trindade de Almeida.



A juíza Eulinete Tribuzy explicou o funcionamento do “Reeducar” e as necessidades do público atendido pelo projeto. “É importante que nossos parceiros tenham em conta a baixa estatística de retorno ao crime entre os participantes do “Reeducar” e que ao investirmos em ações de responsabilidade social para aqueles que são beneficiados com a liberdade provisória também colaboramos para a diminuição da estatística da superpopulação dos presídios, formamos novos cidadãos aptos para o trabalho e para colaborar de forma positiva e saudável com a sociedade”, disse a magistrada.



De acordo com a diretora regional do Senac, os objetivos do projeto se harmonizam à missão, visão e aos valores orientados pelo Presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC), José Roberto Tadros. “Nossa missão é poder proporcionar trabalho e geração de emprego e, de uns anos para cá, nós temos dedicado um recurso muito significativo voltado para esse público, que se não tiver realmente um apoio e um suporte de uma equipe multidisciplinar, se não tiver a reinserção, a possibilidade de mudança de vida, torna-se mais difícil. Nosso compromisso é também de engajamento, de poder proporcionar oportunidades”, disse a diretora.



Durante a reunião ficou definido que serão oferecidas oportunidades de aprendizado nas áreas de bens, serviços, comércio e turismo em duas modalidades para o público do projeto. A primeira em forma de oficinas de gastronomia, informática, saúde e beleza, com duração de quatro a oito horas, ministradas na sala do Reeducar, no Fórum Henoch Reis, para grupos de até 20 pessoas.



A segunda modalidade será de cursos de qualificação profissional e certificação nas mesmas áreas, mas com duração mínima de 172 horas, com oferta de até cinco vagas gratuitas para aulas ministradas em uma das unidades do Senac: “José Tadros” – Cidade Nova, “Centro de Informática” – Darcy Vargas/Chapada, “Turismo e Hospitalidade” e “Pequeno Franco” – Centro de Manaus.

Programação de março



As oficinas a serem oferecidas todas às terças-feiras na sala do “Reeducar”, serão: “Biscoito Artesanal”; “Barbearia”; “Maquiagem”; “Customização de Vestuário e Assessórios”; “Aplicação de Unhas Postiças”; “Hambúrguer Artesanal”; “Dindin Gourmet”; “Inclusão Digital”.

Fonte: TJAM