Lula terá que enfrentar cobranças éticas se nomear Zanin para ministro do STF

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante a campanha eleitoral de 2022, fez duras críticas ao agora ex- Jair Bolsonaro, pelo específico fato de ter nomeado um amigo para ser ministro do STF, referindo-se a André Mendonça. Com a saída de Ricardo Lewandowski, em abril, e a abertura de uma vaga para a Suprema Corte, Lula terá que desafiar um compromisso ético, que restou das críticas ao anterior mandatário do Executivo, pois tudo indica que o mais cotado para ser nomeado por Lula seja o seu advogado Cristiano Zanin, com o qual Lula tem laços pessoais.

A operação Lava Jato e a derrubada das decisões de Sérgio Moro credenciaram Zanin ao círculo mais restrito do atual presidente da República e isso é fato incontroverso. Durante as eleições, Zanin atuou como coordenador jurídico da campanha e foi um articulador de encontros de Lula com vários políticos de ponta, também clientes de Zanin. Zanin, embora convidado por Lula para ocupar postos no Governo, já se manifestou e disse que seu interesse é o sistema de justiça.