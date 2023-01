Entenda os passos da investigação que levou Daniel Alves à prisão na Espanha

As acusações de agressão sexual contra Daniel Alves se tornarão robustas, logo no início, por falta de contradição das provas coletadas. A essas provas se somaram as gravações da câmeras de segurança, a ouvida de testemunhas e a oitiva da vítima.

No decurso das investigações, antes da prisão de Daniel Alves, se ouviram funcionários da boate Sutton, em Barcelona. Um desses funcionários afirmou que o jogador brasileiro insistiu para que a vítima e suas amigas fossem a seu encontro na área vip da casa noturna Sutton, em Barcelona.

Houve outra testemunha, também mulher, que disse à polícia que Daniel Alves tentou algumas vezes tocá-la nas partes íntimas, assim como na vítima. A vítima, uma mulher de 23 anos, por seu turno, descreveu a tatuagem na parte íntima de Daniel Alves e teve exames que atestaram as agressões. A mulher teria sido agredida no banheiro da sala VIP da boate. Nessas circunstâncias, a vítima procurou as amigas e seguranças da balada depois do ocorrido. Os seguranças encaminharam a vítima à Polícia.

A partir de então, com a reunião das informações, pela Mossos dÉsquadra, a polícia basca, a juíza Maria Concepción Canton Martin, ouvido o Ministério Público espanhol, decretou a prisão de Daniel Alves na última sexta-feira. A juíza fundamentou que havia risco de fuga, por causa do poder financeiro do investigado, além da inexistência de tratado de extradição da Espanha com o Brasil. Daniel segue preso provisoriamente.