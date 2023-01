Não há danos se os animais transportados irregularmente foram devolvidos ao seu habitat

Não há dano ambiental quando a ação do pretenso agressor tenha sido trancada pela ação do próprio Estado que devolveu ao meio natural os animais silvestres encontrados com o acusado pelo transporte irregular na época do defeso. O Ministério Público havia proposto ação para a reparação dos danos ambientais contra Admilson Ferreira, consistente na ação narrada, de ter realizado o transporte de 58 tracajás sem autorização do órgão competente. O magistrado, em primeiro grau considerou que não houve o dano indicado porque todos os animais, por ocasião da apreensão, foram devolvidos ao seu habitat natural. Em segundo grau foi relatora Nélia Caminha Jorge.

A sentença abordou que os autos não revelaram que a conduta do requerido houvesse causado o dano ambiental narrado, especialmente porque a ação foi instruída com o próprio termo de soltura, onde se atestou que todos os animais apreendidos com o réu foram soltos e conduzidos ao seu habitat natural.

Embora a responsabilidade com o meio ambiente seja objetiva não se pode afastar a necessidade de demonstração da ocorrência do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta do acusado para que haja a obrigação de reparar o dano, fundamentou o juiz.

Em segundo grau a sentença foi confirmada, sob a justificativa de que, embora se tenha constatado a ocorrência do transporte dos animais, eles foram posteriormente soltos e alocados em seu habitat natural. A ação do Ministério Público foi confirmada por sua improcedência.

Processo nº 000823-08.2017.8.04.6301

