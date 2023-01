Lula pretende criar moeda digital ‘comum’ a se iniciar na parceria com a Argentina

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende a criação de uma moeda digital para transações financeiras e comerciais, o que tratará no encontro com o presidente argentino Alberto Fernández. Ao depois, o projeto poderá sem ampliado para outros países da região, a começar no Mercosul. Não se cuida de moeda único, e sim de uma moeda comum.

A confusão entre os termos ‘moeda comum’ que seria a virtual e a ‘moeda única’ se estabeleceu, de início. Mas não se cuida de criar uma moeda na modalidade ‘euro’ como teria sido inicialmente divulgado.

A ideia de um euro sul americano foi, inclusive, rechaçada por Lula, como erroneamente foi declarado pelo ministro da Economia Argentina, Sérgio Massa. Essa ideia não foi cogitada em Brasília. A Argentina tem sua moeda com desvalorização em alta, ante a crise inflacionária que toma conta do país.