Câmeras acopladas em fardas de policiais é tema que encontra defesa no Governo Lula

Um sistema de câmeras acoplado ao uniforme dos policiais para gravar a rotina de trabalho é tema que será debatido no Governo Lula com atuação conjunta dos Ministérios da Justiça e dos Direitos Humanos e Cidadania. A experiência foi lançada em São Paulo, embora o atual secretário de Segurança do Estado queira rever o programa. A ideia é que essas câmeras funcionem como instrumento de segurança para o trabalho da polícia.

O Ministro Sílvio Almeida já divulgou sua posição à respeito e diz que a questão é uma ‘luta ideológica’ e que as câmeras são fundamentais na garantia da vida dos policiais e da população. Outra propósito visto nessas câmeras é a prevenção quanto ao combate de prisões consideradas ilegais e muitas vezes anuladas pelo Judiciário. Há uma tendência a implantação nacional dessas câmeras.