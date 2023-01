Lula afirma que desconfiou de um começo de golpe sob ordem de Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitiu no dia de ontem, quarta feira, ter havido falhas do setor de inteligência do Governo na prevenção dos atos violentos que se sucederam sob Brasília, no dia 8 de janeiro, ao tempo em que afirmou que teve a impressão de que os ataques às sedes dos Três Poderes eram o começo de um golpe de Estado sob ordem de Jair Bolsonaro. As declarações foram dadas à Globo News.

Para Lula, simplesmente o setor de Inteligência não existiu ante erro elementar e diz que se soubesse não teria viajado para Araraquara, porque as informações que tinha era a de de apenas 150 pessoas estavam no acampamento frente ao quartel do Exército.

“Se eu soubesse não teria viajado. A gente estava vivendo da alegria da posse, não imaginava que pudesse acontecer isso porque nunca na história brasileira aconteceu isso, nem na luta armada contra a ditadura militar. Lula reafirmou que ficou com a impressão de que ‘o pessoal estava acatando ordem, orientação do Bolsonaro’.