Liberdade de Imprensa é tema que terá fórum próprio do CNJ

Fórum Nacional do Poder Judiciário e Liberdade de Imprensa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reuniu-se, ontem, para discutir a realização do evento “Liberdade de Imprensa: onde estamos e para onde vamos”, previsto para o dia 25 de setembro.



O encontro, que deve reunir juristas, jornalistas e representantes do Sistema de Justiça, será realizado em formato híbrido – presencial e virtual -, com transmissão pelo canal do CNJ no YouTube. A ação também conta com o apoio institucional da Associação Nacional de Jornais (ANJ) e da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert).



“A liberdade de imprensa é um tema extremamente atual e que tem gerado litígios por todo o país, com respostas nem sempre uniformes pelo Poder Judiciário, sendo, portanto, oportuna a realização do evento, que tem por objetivo trazer luzes ao tema”, afirmou o presidente do Fórum, conselheiro Mauro Martins.



Os membros do colegiado promoverão uma consulta para definir os assuntos que serão debatidos durante o evento. Questões como censura prévia, litigância predatória, sigilo da fonte, indústria das indenizações, punibilidade dos ataques a jornalistas, desinformação e inteligência artificial são algumas das sugestões já apresentadas pelo colegiado.



Também participaram da reunião o conselheiro Marcello Terto, a juíza auxiliar da Presidência do CNJ Amini Haddad, e os representantes da ANJ, Marcelo Rech e Debora Dalcin; da Abert, Cristiano Lobato; e a presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), Katia Brembatti.