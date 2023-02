Justiça garante transferência de criança para escola pública perto de casa no Amazonas

Um estudante em Manaus conseguiu na justiça o direito de matrícula em instituição de ensino fundamental próxima a casa onde reside. A decisão corresponde a uma liminar confirmada pelo Desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, do Tribunal de Justiça. Conquanto o juízo da Infância e da Juventude tenha concedido a medida de imediato, para atender a direito líquido e certo, em mandado de segurança , o Estado agravou a decisão de 1º grau. Os motivos do recurso foram considerados sem fundamentos. A pouca idade do estudante, as dificuldades de seu deslocamento, as perdas de aulas foram convincentemente narradas por Luana Costa, mãe do infante.

Na ação se concedeu o pedido de transferência de Escola na qual o impetrante findou matriculado, em lugar distante de sua residência, para outra, ambas nesta cidade. Ocorre que na situação particular, restou demonstrado que o infante não teria condições financeiras de arcar com despesa de transporte diário na primeira instituição onde se efetivou a matrícula em tempo integral da criança. A medida foi deferida de plano.

A criança esteve fora da escola por um relativo período, ante dificuldades de deslocamento, o que foi observado na concessão da segurança para a transferência para escola mais próxima. O inconformismo da Administração contra a decisão judicial centrou-se em fundamentar que o critério proximidade residencial não é o único a ser levado em consideração pela Administração Pública.

O Estado acusou que a decisão agravada esteve na contramão dos interesses dos demais estudantes da rede pública de ensino, o que consubstanciaria, com a permanência da liminar, a quebra do princípio da isonomia e da eficiência por contribuir para o excesso de alunos em sala de aula, com a propagação da deficiência de aprendizagem. Alegou-se que a justiça não pode ignorar o planejamento governamental.

A decisão firmou que o Estado não demonstrou os motivos exigidos para a concessão de pedido de efeito suspensivo da liminar concedida. Entretanto, o relator concluiu-se que no caso concreto, os pressupostos exigidos para a liminar atenderam à espécie, não se cuidando de examinar o mérito da matéria. “A concessão do efeito suspensivo colocaria em risco o desenvolvimento escolar da criança, assim como sua condição financeira, direitos que não podem ser violados”.

“Em sede liminar vislumbro que a alegação de violação à isonomia, em relação a outros estudantes da rede pública de ensino, bem como de carência de vagas nas escolas estaduais não podem consubstanciar empecilho suficiente para que o Ente Público se esquive de seu dever constitucional de criar condições que possibilitem o efetivo acesso de crianças à vaga em escola pública próxima a sua residência”, firmou-se.

Processo nº 4007102-51.2022.8.04.0000

