Acusado de feminicídio pelo MPGO é condenado a mais de 30 anos de prisão em Anápolis

Réu denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) por feminicídio foi condenado pelo Tribunal do Júri de Anápolis a 33 anos, 3 meses e 7 dias de reclusão, em julgamento realizado na quinta-feira (16/2). Os jurados entenderam que José Moreira Veloso foi o responsável pela morte de sua ex-companheira, Paulyana Gomes de Lima. O crime ocorreu em setembro de 2021.

A promotora de Justiça Camila Fernandes Mendonça sustentou a acusação na sessão de julgamento, que foi presidida pela juíza Nathália Bueno Arantes da Costa. Ao decidir, o júri reconheceu que o acusado praticou o crime de homicídio com três qualificadoras: com emprego de meio cruel; com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio). A prisão do acusado foi mantida na sentença.

O crime ocorreu em 3 de setembro de 2021, tendo José Moreira Veloso sido preso em flagrante. Segundo denúncia do MP, a ex-companheira dele, Paulyana Gomes de Lima, foi morta por volta das 3 horas da manhã daquele dia na casa em que moravam, no Bairro Jardim das Oliveiras. Apuração policial apontou que eles mantiveram um relacionamento amoroso por quase quatro anos, entre idas e vindas de coabitação, em razão do comportamento agressivo do réu.

Ainda de acordo com a denúncia, Paulyana decidiu romper o relacionamento, mas José Moreira continuou com cópias das chaves da casa. Na data do crime, ele foi até o local, tendo sua chegada sido avisada pelos latidos do cachorro, o que despertou a vítima. Ao encontrar o acusado, ele passou a esfaqueá-la, o que foi testemunhado pela filha da mulher, de 16 anos. Com informações do MPGO