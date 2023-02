MPAM expede recomendação à Prefeitura de Coari para garantir segurança no Carnaval

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Coari (1ª PJ), expediu, na quinta-feira (16/2), recomendação à Prefeitura de Coari para que sejam limitados os horários de eventos carnavalescos, os populares “bloquinhos de rua”, bem como para que se evite a realização simultânea de eventos, devido ao baixo efetivo policial na cidade.

“Com o objetivo de garantir a manifestação cultural, compatibilizando-a com o sossego e segurança dos demais cidadãos, o esta Promotoria de Justiça recomendou que as festas privadas tenham limitação de horário, para o término, no máximo, às 2h da madrugada, além de recomendar a não realização de eventos privados simultâneos, em locais distintos, para facilitar a manutenção da segurança pública na cidade”, explicou o Promotor de Justiça Rafael Augusto Del Castillo.

O MP requisitou que as autoridades municipais informem o cronograma das festas populares programadas e devidamente autorizadas, para fiscalização. O MPAM também requereu ao 5º Batalhão de Polícia Militar que informe a quantidade de policiais disponibilizada para as festividades de carnaval na cidade. Com informações do MPAM