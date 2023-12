Júri condena homem a 30 de prisão por tortura e assassinato

O Tribunal do Júri de Pouso Alegre condenou o réu L.F.C.D a 30 anos de prisão, em regime inicialmente fechado, pela tortura e assassinato de um homem de 35 anos. A vítima, que morava no mesmo bairro do autor, teria sido confundida com um estuprador que cometia crimes sexuais na região. O homicídio ocorreu no dia 15 de dezembro de 2022.

O conselho de sentença votou favoravelmente em todos os pleitos formulados pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que acusou L.F.C.D de homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, com emprego de tortura e de recurso que dificultou a defesa da vítima. A acusação, em plenário, foi realizada pelo promotor de Justiça Cesar Antônio de Lima.

Outros dois réus acusados do crime aguardam recurso e poderão ser submetidos também ao Júri Popular no início de 2025.

Com informações do MPMG