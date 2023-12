Homem que torturou e matou a filha de cinco anos é condenado a 33 anos de prisão

O Tribunal do Júri de Monte Santo de Minas condenou um homem a 33 anos de prisão, em regime inicialmente fechado, pelo assassinato e ocultação do corpo da filha de cinco anos. De acordo com a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), após matar a criança, ele ateou fogo na criança e tentou esconder o corpo dela.

Na sessão do Júri, o MPMG foi representado pelo promotor de Justiça César Antônio de Lima. O conselho de sentença votou favorável a todos os pedidos do MPMG para condenar o homem por homicídio triplamente qualificado e majorado – a vítima era descendente dele – pelos crimes de ocultação e vilipêndio do cadáver.

De acordo com a investigação, o crime ocorreu no dia 12 de janeiro deste ano, quando o homem, por motivo fútil, com emprego de tortura e de meio que dificultou a defesa da vítima, assassinou a filha, ateou fogo e tentou ocultar o corpo da menina num local ermo do município.

Com informações do MPMG