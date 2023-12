Isenção da exigência do crédito tributário não pode ser concedida por ordem judicial

O crédito tributário é indisponível, significando que a autoridade administrativa e muito menos o Judiciário pode conceder isenção de tributo, ainda que justificada a necessidade do contribuinte, porquanto, somente o legislativo pode dispensar a autoridade administrativa de efetuar a cobrança, que, alem de vinculada a lei, é obrigatória.

Com essa disposição, as Câmaras Reunidas do Tribunal do Amazonas, à unanimidade, seguiram voto do Desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, com aceite de recurso do Estado do Amazonas contra sentença do Juiz Marco Antônio da Costa, da Vara da Dívida Ativa Estadual.

Por sentença, o juiz havia confirmando decisão Liminar para determinar a não exigência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir da paralisação econômica de empresas de caráter não essencial por força da pandemia da Covid 19, além de suspender penalidades ou quaisquer restrições que pudessem limitar o exercício da atividade econômica da Requerente.

Somente a lei pode estabelecer hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades. Não sendo concedido ao Poder Judiciário atuar na condição de legislador. A iniciativa agride o princípio da legalidade, mormente porque a decisão judicial torna o crédito tributário indisponível, ferindo o interesse públic.

Nem a autoridade administrativa e tampouco o Judiciário, por mais plausível que seja a justificativa, pode abrir mão do crédito tributário, porquanto, somente a lei pode dispensar a autoridade administrativa de efetuar a cobrança do tributo por ser vinculada e obrigatória ao agente público, lecionaram os Desembargadores, reformando a sentença.