Homem que descumpriu medidas protetivas e tentou matar ex-namorada é condenado a 21 anos

Na última sessão do Tribunal do Júri deste ano na comarca de Campos Novos, no Meio-Oeste, um homem foi condenado a 21 anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado, por tentativa de homicídio triplamente qualificada e majorada. O réu tentou matar a ex-companheira de forma fria e brutal por não aceitar o fim do relacionamento.

O fato ocorreu, conforme a denúncia, em 6 de dezembro de 2022. Armado com uma faca e disfarçado com uma touca, o acusado esperou a vítima sair do trabalho nas primeiras horas da manhã. Ele a surpreendeu com golpes de faca e acertou pelo menos dois. “Chama a atenção, em particular, a frieza e brutalidade do ataque ignominioso, pois uma das facadas foi dirigida à área superior do corpo, praticamente desfigurando o peito da vítima”, frisa o magistrado na sentença.

O acusado, de 55 anos, era de acordo com os autos uma pessoa agressiva e controladora, com uma personalidade sombria. Ele perseguia e ameaçava constantemente a vítima, sempre em descumprimento de medidas protetivas. “Além de não respeitar sua ex-companheira e o término do relacionamento, igualmente faz pouco caso da Justiça, o que não pode ser tolerado”, pontua o sentenciante.

No dia do crime, a mulher conseguiu fugir, pediu ajuda e foi socorrida. Ela ficou com sequelas no braço direito e extensa cicatriz no tórax. A tentativa de homicídio foi qualificada por motivo fútil, emboscada e feminicídio, e majorada pelo descumprimento de medidas protetivas. A sentença é passível de recurso. Este foi o vigésimo quarto júri popular realizado na comarca em 2023.

Com informações do TJ-SC