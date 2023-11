Escola de Contas do TCE-AM encerra ano letivo com homenagens e lançamento de revista científica

Para finalizar o ano letivo de 2023, a Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM) realiza no dia 24 de novembro, no auditório da Corte de Contas, um evento especial com homenagens em reconhecimento dos esforços e conquistas de servidores, instrutores, alunos e parceiros.

Aberto ao público, o evento terá início às 9h no auditório da instituição, e uma das atividades de destaque será o lançamento da Revista do MBA em Relações Institucionais, Governamentais e Compliance, uma compilação de artigos e pesquisas desenvolvidas ao longo do ano por profissionais e estudiosos da área.

“Convido a todos para participar desse momento que consagra a gestão de dois anos do conselheiro Mario de Mello à frente da Escola de Contas que é o nosso braço pedagógico fundamental para que as contas públicas do Estado do Amazonas sejam melhor geridas e que o dinheiro da população seja usado para o bem dos amazonenses”, comentou o conselheiro-presidente Érico Desterro.

Durante a cerimônia, será realizada a entrega de troféus aos seis instrutores que se destacaram ao longo do ano, bem como certificados aos alunos representantes das cinco turmas do Programa de Formação de Agentes de Controle Social (Profac 2023).

A ECP também prestará homenagem aos instrutores internos que contribuíram para o ano letivo de 2023, entregando certificados em reconhecimento ao seu comprometimento. Além disso, haverá um sorteio especial de um curso fora do Estado para esses instrutores, como forma de reconhecimento pelos esforços no biênio 2022-2023.

“Será um momento para celebrar não apenas o empenho dos educadores, mas também o sucesso dos alunos que se destacaram no programa e para exaltar o comprometimento de todos os envolvidos para que essa gestão da Escola de Contas tenha sido um grande sucesso”, destacou o conselheiro-coordenador da ECP, Mario de Mello.

A instituição não se limita ao ensino interno e reconhecerá os coordenadores de cursos das instituições que participaram do Projeto PROIES no biênio 2022-2023. Parceiros e colaboradores voluntários do Processo Seletivo de Residência Jurídica e Contábil (PRJeC) também serão homenageados com certificados.

A cerimônia incluirá ainda a entrega de certificados aos integrantes da Comissão Organizadora e da Banca Examinadora do Concurso Estadual de Redação, destacando o comprometimento desses profissionais na condução do processo seletivo.

Lançamento de e-book e momento espiritual

O evento marcará o lançamento de um e-book composto pelas 21 melhores redações do Concurso Estadual de Redação, realizado em parceria com a SEDUC. Além disso, haverá o sorteio de um notebook entre os alunos que se destacaram, excluindo os três primeiros colocados que já receberam suas premiações.

A programação incluirá ainda um momento de reflexão e bênção, com a participação de um pastor e um padre, proporcionando uma dimensão espiritual ao encerramento do ano letivo.

Com inforrmações do TCE-AM