Entidade protocola ação civil pública contra controladores das Americanas

O Instituto de Proteção e Gestão do Empreendedorismo (IPGE) protocolou uma ação civil pública contra os três acionistas bilionários das Lojas Americanas (Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles), controladores e diretores da varejista, além das auditorias que não identificaram o rombo no caixa da empresa.

Entidade pediu desconsideração de personalidade jurídica do grupo econômico

Na ação, a entidade pede que sejam indenizados todos os investidores/acionistas das Americanas e sócios dos bancos e empresas credoras da varejista, que sofreram e sofrerão com a perda do valor de mercado em decorrência do caos financeiro da companhia.

O IPGE também solicita que sejam indenizados todos os investidores das Americanas que não detinham controle da companhia; fornecedores de produtos comercializados por meio do marketplace da empresa que não receberam os valores devidos pelas vendas efetuadas no site; e os 16,3 mil credores divulgados pela varejista nos autos da recuperação judicial.

A entidade sustenta na ação a necessidade de quebra do sigilo telefônico e telemático de todos os réus, de modo a possibilitar o acesso a e-mails, mensagens, áudios e vídeos, além de quaisquer outros diálogos ou conteúdos que tenham correlação com as inconsistências contábeis no balanço da companhia.

O IPGE também pede a desconsideração da personalidade jurídica do grupo econômico controlador das Americanas, de modo a atingir imediatamente o patrimônio pessoal de Lemann, Sicupira e Telles. Com informações do Conjur

Leia a inicial