Presidente do Partido Liberal admite que Bolsonaro planejou dar um golpe de Estado

Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, declarou que o ex-presidente não deu um golpe de Estado somente porque não viu maneira de o fazer, embora tenha realizado planejamentos neste sentido. Costa Neto defende Bolsonaro e firma que o ex-presidente cumpriu as quatro linhas da Constituição, e que não quis fazer nada fora da lei. As declarações de Costa Neto foram dadas em entrevista ao O Globo.

“A pressão em cima dele (do Bolsonaro) foi uma barbaridade. Como o pessoal acha que ele é muito valente, meio alterado, meio louco, achava que ele podia dar o golpe. Ele não fez isso porque não viu maneira de fazer. Agora, vão prendê-lo por causa disso? Aquela proposta que tinha na casa do Ministro da Justiça, isso tinha na casa de todo mundo”, firmou Costa Neto.