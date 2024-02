Em 2024 eleições ocorrem não apenas no Brasil, se realizam ao redor do Mundo

Em 2024, as eleitoras e os eleitores brasileiros irão às urnas para escolher prefeitos e vereadores. O primeiro turno das eleições municipais ocorrerá no primeiro domingo de outubro, dia 6, e um eventual segundo turno está marcado para o último domingo do mês, dia 27.



Vale lembrar que, em eleições municipais, o segundo turno ocorre apenas em cidades com mais de duzentos mil eleitores em que um dos candidatos não conseguiu a maioria absoluta de votos válidos – ou seja, 50% mais um. Nas cidades menores, ganha o candidato que tiver mais votos já no primeiro turno.



Mas não é apenas o Brasil que terá um 2024 movimentado em termos políticos: metade da população mundial irá às urnas neste ano. Em alguns países, como Taiwan, o pleito já ocorreu, e, em outros, como os Estados Unidos e a Índia, o ano será de intensa campanha presidencial.



Confira alguns dos outros países que também passarão por eleições neste ano:



Indonésia – o quarto país mais populoso do mundo passará por eleições presidenciais.



Índia – a maior democracia do mundo também escolherá seu presidente.



Estados Unidos – a maior economia do mundo definirá o chefe do Poder Executivo nos próximos 4 anos.



Reino Unido – o primeiro-ministro Rishi Sunak deve convocar eleições para o Legislativo no segundo semestre.



México – o país tem eleições presidenciais marcadas para 2 de junho.

Fonte TRE/PR