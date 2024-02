Data-limite para filiação partidária deve ser observada para primeiro turno das eleições 2024

O prazo final para a filiação partidária é sempre de seis meses antes da data do primeiro turno das eleições. Como o primeiro turno das Eleições Municipais de 2024 será realizado em 6 de outubro, a data-limite para a filiação é 6 de abril. Esse também é o prazo final para as futuras candidatas e para os futuros candidatos definirem seu domicílio eleitoral. É importante ressaltar que eles só podem concorrer na circunscrição da qual sejam eleitores.



Em 2024, mais de 152 milhões de eleitoras e eleitores irão às urnas para escolher vereadoras e vereadores, bem como prefeitas e prefeitos em mais de 5,5 mil municípios no Brasil. No Paraná, mais de 8,4 milhões de eleitoras e eleitores vão comparecer às eleições em 399 municípios.





Fonte TRE/PR