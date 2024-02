Eleitor não terá a opção de votar em trânsito nas eleições do ano 2024

O primeiro turno das eleições municipais de 2024 está marcado para o dia 6 de outubro. Nas cidades com mais de duzentos mil eleitores em que o segundo turno seja necessário, o pleito ocorrerá no dia 27 do mesmo mês.



Para votar nessas eleições, a eleitora ou o eleitor precisa estar em sua cidade, pois o voto em trânsito não é uma possibilidade em eleições municipais. Quem não estiver em seu domicílio eleitoral e não puder votar, deve justificar a ausência, preferencialmente pelo aplicativo e-Título.



Mesmo que a eleitora ou o eleitor não possa comparecer no primeiro turno, ela ou ele ainda tem o direito de votar no segundo: basta estar em dia com a Justiça Eleitoral.



As pessoas que precisam transferir o título para um novo domicílio eleitoral podem fazer a solicitação pelo Autoatendimento Eleitoral até o dia 8 de maio de 2024.

Fonte TRE/PR