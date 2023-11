Ejud finaliza calendário de visitas do Programa de Interiorização em 2023 na Comarca de Eirunepé

A Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (Ejud/TJAM) realiza nesta semana, nos dias 15,16 e 17, na Comarca de Eirunepé, no interior do Amazonas, a última visita prevista no calendário deste ano das ações do Programa de Interiorização. Fazem parte da equipe que irá atuar ministrando as capacitações os servidores Reginaldo Gonçalves, secretário-geral da Ejud, Rafael Santos, coordenador do Programa de Interiorização e Fredson Sousa, diretor da Vara Única de Benjamin Constant.

O projeto, que tem como objetivo aproximar as atividades da Escola Judicial dos servidores do Poder Judiciário em todas as comarcas do Interior de Estado, teve início em 2022 e, agora na gestão do Desembargador Cezar Luiz Bandiera, diretor da EJUD, ampliou a quantidade de municípios alcançados ao levar formação a 20 comarcas neste ano de 2023.

De acordo com Rafael Santos, coordenador do Programa de Interiorização da EJUD, as visitas in loco nas comarcas permitem à equipe da Escola ter contato com as diferentes realidades locais e assim, dessa maneira, oferecer capacitações que atendam às reais necessidades dos servidores.

“Nessas vinte viagens às comarcas de primeira entrância podemos melhor observar a realidade de trabalho dos servidores, suas dificuldades e também as boas práticas que realizam. A proposta da EJUD é uma formação de mão dupla, onde o ensino e a aprendizagem são recíprocos”, frisou Rafael.

A cada comarca visitada, como explica Rafael, são formatadas capacitações específicas de acordo com as necessidades repassadas a EJUD, a exemplo da que vai ser realizada em Eirunepé com o curso de “Estratégias de uso de sistemas para o cumprimento de metas do Conselho Nacional de Justiça”.

“A visita à Eirunepé tem um formato piloto, visando o cumprimento de metas do CNJ pela Vara. O planejamento vem acontecendo no último mês, com reuniões entre os instrutores, o diretor e a juíza da Vara. Pretende-se com isso mensurar a efetividade do projeto de uniformização dos atos das unidades judiciais, que compõem a grade das visitas in loco do Programa da Interiorização deste ano”, finalizou o coordenador do Programa de Interiorização, Rafael Santos. Com informações do TJAM