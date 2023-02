Dados pessoais pedidos via habeas data deve indicar com precisão a autoridade que os nega

O Desembargador Anselmo Chíxaro, do Tribunal de Justiça do Amazonas, fixou pela impossibilidade de se atender a pedido de um cidadão que noticiou na ação de habeas data sobre a necessidade de obter documentos pessoais enquanto foi funcionário municipal em Manaus, visando somar provas para futura aposentadoria. Ocorre que, ao indicar a autoridade responsável pela recusa da entrega administrativa da documentação requerida, evidenciou-se o erro na legitimidade passiva do requerido, a Secretaria Municipal de Finanças do Município.

Se a autoridade impetrada não dispõe das informações buscadas pelo Impetrante, evidencia-se no caso, a ilegitimidade passiva para figurar no polo de ação, cujo escopo, por garantia constitucional, tenha a finalidade de buscar dados pelo cidadão acerca de sua vida pessoal e constantes nos bancos de dados da Administração. Se esses dados não existem, falece a legitimidade, firmou o relator.

“No polo passivo do habeas data somente poderão figurar as entidades governamentais, seja da administração pública direta ou indireta, bem como as instituições pessoas jurídicas privadas que sejam detentores de registros ou banco de dados que contenham as informações pretendidas pelo cidadão”.

No caso se evidenciou que ante a extinção da Secretaria Municipal de Obras e sua substituição pela Secretaria Municipal de Limpeza-Semulsp, e de que a ação foi impetrada contra a Secretaria de Finanças, restou inviável o atendimento do pedido formulada por Raimunda Alves.

Processo nº 5008716-28.2021.8.04.0000