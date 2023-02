Aras diz respeitar a Constituição e que não houve omissão na Procuradoria Geral da República

O Procurador Geral da República, Augusto Aras, divulgou, neste sábado, notas de repúdio a acusações de omissão dirigidas a ele. “Qualquer imputação de omissão dirigira ao PGR atinge também os subprocuradores que integram a cúpula da instituição e o próprio MPF”, afirma Aras, sem mencionar casos específicos.

Ao longo da nota Aras enfatiza diversas vezes que não atua sozinho na PGT, mas junto com 74 subprocuradores e destaca que a ‘independência funcional também é uma garantia contra eventuais abusos de agentes públicos, integrantes de órgão ou poder’.

“Para atender à grande demanda institucional e para suprir todas as deficiências encontradas nos distintos órgãos em que deve atuar, o PGR conta com dezenas de subprocuradores gerais da República, cujo título por si só reflete que estes pares devem auxiliá-lo na gestão e na atividade-fim do MPF”, diz Augusto Aras.