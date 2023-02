Aras quer acesso às mensagens de Torres no dia 08 de janeiro antes de opinar sobre liberdade

A Procuradoria Geral da República, PGR, pediu ao Ministro Alexandre de Moraes, do STF, para ver as mensagens enviadas por Anderson Torres em 8 de janeiro. O objetivo é decidir se emite parecer favorável ou contrário a pedido de revogação de prisão preventiva decretada contra Torres.

Na data, manifestantes extremistas invadiram e depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o prédio do STF. Torres se encontra preso por ordem de Alexandre de Moraes na razão do Ministro entender que o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal foi omisso em relação à prática do vandalismo naquela data.

Augusto Aras foi acionado por Moraes para se manifestar acerca de um pedido de revogação de prisão preventiva feita pela defesa de Torres. Não emitindo parece, de imediato, o PGR se acautelou e requereu que o Ministro Moraes concedesse acesso a uma conversa que Torres teve no dia da invasão às sedes dos Três Poderes com o então secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública do DF, Fernando Oliveira.