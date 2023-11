Confira locais de prova para estágio da DPE/AM no próximo domingo (5)

A Defensoria Pública do Amazonas disponibilizou ontem (1/11), os locais de provas para a seletiva de estágio que ocorrerá no próximo domingo (5/11), de 8h as 12h. As provas serão aplicadas na Universidade Nilton Lins, na Avenida Professor Nilton Lins, bairro Flores, em Manaus.

Os candidatos podem conferir a relação definitiva e o número das salas no edital. Clique aqui.

Os participantes devem comparecer às salas, com até 30 minutos de antecedência e, devem levar, obrigatoriamente, o documento oficial com foto, carteira de vacinação, com pelo menos, duas doses da vacina da COVID-19 e caneta transparente (azul ou preta). Os candidatos só poderão sair com o caderno de questões a partir de 11 horas.

O processo seletivo oferece 20 vagas e formação de cadastro de reserva, com bolsa-auxílio no valor de R$979 e vale-transporte de R$198.