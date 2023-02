Cláusula de barreira em concurso público é inafastável se não se evidenciam ilegalidades

O Desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, do Tribunal de Justiça do Amazonas, não acolheu o fundamento de pedido feito por candidato ao cargo de Delegado de Polícia Civil do Amazonas, sobre a necessidade de interesse público na correção de sua prova, porque a não correção poderia representar prejuízo ao órgão de segurança, ante o déficit de Delegados no Estado. O Desembargador concluiu que o edital do concurso pode definir a quantidade de candidatos que podem passar de uma fase a outra, negando-se a petição de Mateus Marques, que objetivou afastar a cláusula de barreira.

O candidato ainda alegou que questões da prova, embora viciadas, foram mantidas pela comissão organizadora. A tese de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo por haver uma exceção à regra, também restou rejeitada. O candidato não esteve entre os 196º primeiros classificados, não sendo corrigida, ante essa circunstância sua prova discursiva, embora aprovada na primeira na fase das provas objetivas.

O acórdão trouxe posição jurídica definida pelo Supremo Tribunal Federal, que em sede de repercussão geral, firmou que seja constitucional a denominada ‘cláusula de barreira’, norma editalícia por meio da qual se prevê a limitação do contingente de candidatos que podem, segundo parâmetros objetivos, seguir às demais fases do certame público.

No caso concreto, o postulante não alcançou sua classificação dentro do limite das 196 primeiras vagas previstas para que candidatos tivessem a oportunidade de avançar nas demais fases do concurso público, não se acolhendo a tese de ilegalidade ou teratologia praticada pelos membros da Comissão do Concurso.

Processo nº 0663744-60.2022.8.04.0001

Leia o acórdão :