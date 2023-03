Brasileiro que matou amigo sob pretexto de que a vítima era canibal foi preso em Portugal

O brasileiro Begoleã Fernandes, foi preso no Aeroporto, em Lisboa, Portugal, em viagem da Holanda, por suspeita de assassinato de um amigo, também brasileiro. A vítima se chamava Alan Lopes. Begoleã confessou o crime mas afirmou que agiu em legítima defesa, porque a vítima era canibal e pretendia comê-lo. Tudo ocorreu porque o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras português encontrou, após vistoria, em Begoleã, em sua bagagem, ‘uma embalagem de plástico contendo diversos pedaços de carne’. O material possivelmente seja humano.

A vítima, pelo que se apurou, acolheu Begoleã em sua casa, porque o suspeito não tinha onde morar, informou a família da vítima, que foi encontrado morto no domingo em Amsterdã, Holanda. A carne encontrada com Begoleã será submetida à análise. O destino de Begoleã seria o Brasil, com ida ao seu Estado, Minas Gerais.

Primeiramente, o brasileiro mostrou às autoridades portuguesas um documento falso. Ao depois, a polícia portuguesa detectou um mandado de prisão contra Begoleã em aberto e expedido pelas autoridades holandesas. Begoleã disse que Alan tentou lhe cobrar uma dívida. O corpo da vítima ainda precisa ser liberado pelas autoridades holandesas, o que somente depois se poderá ter mais detalhes desses fatos.