Ataques violentos no Rio Grande do Norte justificam deslocamento de Força Nacional, diz Dino

Episódios de violência continuam a serem registrados no Rio Grande do Norte com veículos incendiados, incêndios de estruturas de prefeituras e do governo, tiros lançados sobre bases policiais e sedes do Poder Judiciário de todo o Estado. Um quadro caótico que é atribuído, de início, à retaliação de criminosos insatisfeitos por causa de mudanças realizadas pelo poder público local no sistema carcerário e com algumas detenções concretizadas nas últimas semanas.

Nesse quadro, o Ministro Flávio Dino, do Ministério da Justiça, determinou a remessa da Força Nacional a Natal, com previsão para chegada na cidade amanhã, dia 16 de março.

Os ataques se distribuem na capital do Estado, em Natal, até mais 20 cidades do interior do Rio Grande do Norte. Parte da equipe da Força Nacional já se encontra no Estado. Há um total de 220 policiais que auxiliaram as forças estaduais sob o comando da Governadora do Estado, Fátima Bezerra, do PT.

Há, dentro da logística implantada, uma determinação que foi encaminhada à Polícia Rodoviária Federal para que aumente o patrulhamento no interior do Estado.