RN: Argumento sobre Nativismo do Nordeste em júri não é acolhido pela Justiça

Segundo a defesa, o deslocamento da Sessão de Julgamento para a Comarca de João Câmara mantém as mesmas peculiaridades regionais, considerando que se trata de comarca próxima do fato objeto de análise pelo Tribunal do Júri e de onde era natural a vítima, diferente do requerido que é natural de Nísia Floresta, denominado, no recurso, como “um forasteiro na região”, compreendida pelas Comarcas de Poço Branco e João Câmara.