Amazônia tem o maior desmatamento dos últimos 15 anos destaca pesquisa do Imazon

O Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia- Imazon- divulgou dados obtidos em pesquisa e que revelam um crescimento de 23% nos índices de desmatamento da Amazônia, o que representa 590 km² da floresta, o que corresponde a maior taxa de desmatamento na região nos últimos quinze anos. O desmatamento na Amazônia brasileira aumentou pelo quinto ano seguido e, em 2022, foi o maior de todos dentro do acompanhamento realizado pelo Instituto.

O Instituto confia que haja um breque na devastação, mormente ante os anúncios do novo governo: “Esperamos que esse tenha sido o último recorde de desmatamento reportado pelo nosso sistema de monitoramento por satélites, já que o novo governo tem prometido dar prioridade à proteção da Amazônia”, comentou a pesquisador Bianca Santos, por ocasião da divulgação desses dados.