Municípios contestam reajuste de professores e dizem que há falta de visão orçamentária

A Entidade que representa os Municípios no país, a CNM- Confederação Nacional dos Municípios, criticou, no dia de hoje, o reajuste de 14,95% concedido pelo Governo Federal ao piso dos professores. Para a CNM há uma falta de observância da realidade orçamentária dos municípios. O temor é que o reajuste do piso nacional dos professores, que foi de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55 traga reflexos negativos sobre as contas públicas, ainda neste ano, pois a medida representa um gasto adicional de R$ 19,4 bilhões de reais para os entes municipais.

A orientação da CNM aos prefeitos é a de não conceder o reajuste, ou conceder apenas com a inflação do ano passado. O CNM registra que não é contra o piso, e declara que o magistério precisa ser valorizado, apenas não concorda com a metodologia aplicada. A preocupação da entidade é que a concessão do reajuste, nos patamares previstos pelo Governo Federal possa trazer reflexos negativos sobre o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal.